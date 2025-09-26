Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد اللقاء التشاوري في السراي: ما جرى بالأمس يدعونا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراماً لقراراتها

Lebanon 24
26-09-2025 | 11:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متري بعد اللقاء الوزاري التشاوري: الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها
lebanon 24
26/09/2025 19:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها
lebanon 24
26/09/2025 19:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري: جلسة الحكومة بـ2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح قائمة
lebanon 24
26/09/2025 19:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للجديد: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع
lebanon 24
26/09/2025 19:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2025-09-26
12:39 | 2025-09-26
12:25 | 2025-09-26
12:22 | 2025-09-26
12:21 | 2025-09-26
12:17 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24