28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
"لبنان 24": تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا- بيروت امتدت إلى حي فرحات وسوق الخضار في صبرا
Lebanon 24
27-09-2025
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع
أيضاً في أخبار عاجلة
03:27 | 2025-09-27
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أكد لنظيره السوري موقف مصر الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية
03:13 | 2025-09-27
"لبنان 24": تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض في أجواء الشرحبيل صيدا
03:13 | 2025-09-27
لاريجاني: لبنان بلد صغير جغرافيا لكن شعبه عظيم وقوي
03:12 | 2025-09-27
لاريجاني: نتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام
03:11 | 2025-09-27
لاريجاني: في هذه الساحة ولدت المقاومة ويعتبر لبنان اليوم خندقاً منيعاً ضد الكيان الإسرائيلي
03:10 | 2025-09-27
لاريجاني: نتمنى ان تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام
