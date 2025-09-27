Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم لنصرالله: حاضرون للشهادة ولن نترك الساحة ولن نتخلى عن السلاح

Lebanon 24
27-09-2025 | 10:37
قاسم: السلاح الذي أعزّنا لن نتخلى عنه ولن نترك إسرائيل تقتل المقاومين في بلدنا واعلموا أن إسرائيل لا تخدم من يخدم مشروعها فهذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا
قاسم: لبنان بالنسبة لنا وطننا وأرضنا وحياتنا ومستقبل أولادنا ولن نتخلى عن لبنان حتى لو اجتمعت الدنيا ولن نكون في موقع الإستسلام مهما كانت الضغوطات الخارجية والداخلية
قاسم: لبنان أمام خطر وجودي ولن نعطي السلاح لإسرائيل
قاسم في ذكرى اغتيال نصرالله وصفي الدين: لن نتخلى عن السلاح
