الحجار: على إثر ما تم التواصل إليه بشأن تجمع الروشة تم منح التراخيص لإقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة لكن ما حصل كان عكس ذلك والتحقيقات بهذا الأمر مستمرّة

Lebanon 24