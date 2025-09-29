25
ماكرون: نرحب بالتزام ترامب بإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
29-09-2025
|
16:25
ماكرون: أرحّب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن
Lebanon 24
ماكرون: أرحّب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن
30/09/2025 02:57:33
30/09/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون رحّب بالتزام ترامب بإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
ماكرون رحّب بالتزام ترامب بإنهاء الحرب في غزة
30/09/2025 02:57:33
30/09/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة وسنظل نتابع التزامات كل طرف
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة وسنظل نتابع التزامات كل طرف
30/09/2025 02:57:33
30/09/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السودانية: نرحب بأي جهد إقليمي أو دولي يساعد في إنهاء الحرب
Lebanon 24
الخارجية السودانية: نرحب بأي جهد إقليمي أو دولي يساعد في إنهاء الحرب
30/09/2025 02:57:33
30/09/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: المقترح الجديد بشأن غزة مختلف ونحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوروبية
Lebanon 24
ويتكوف: المقترح الجديد بشأن غزة مختلف ونحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوروبية
18:45 | 2025-09-29
29/09/2025 06:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى العودة في غزة: 5 إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية منزلاً شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع
Lebanon 24
مستشفى العودة في غزة: 5 إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية منزلاً شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع
18:44 | 2025-09-29
29/09/2025 06:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية النيوزيلندي: نرحّب بخطة الولايات المتحدة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ونحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة وتنفيذ شروط الاقتراح بالكامل
Lebanon 24
وزير الخارجية النيوزيلندي: نرحّب بخطة الولايات المتحدة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ونحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة وتنفيذ شروط الاقتراح بالكامل
18:25 | 2025-09-29
29/09/2025 06:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية تعتذر لمصر عمّا بدر من إساءة خلال مظاهرات في دمشق: لا تعكس مشاعر السوريين ونأسف لاستغلال الحدث
Lebanon 24
الخارجية السورية تعتذر لمصر عمّا بدر من إساءة خلال مظاهرات في دمشق: لا تعكس مشاعر السوريين ونأسف لاستغلال الحدث
18:23 | 2025-09-29
29/09/2025 06:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ترامب يريد السلام ليس في غزة فقط وإنما في جميع المناطق الأخرى
Lebanon 24
الرئيس ترامب يريد السلام ليس في غزة فقط وإنما في جميع المناطق الأخرى
18:19 | 2025-09-29
29/09/2025 06:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
03:15 | 2025-09-29
29/09/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
18:45 | 2025-09-29
ويتكوف: المقترح الجديد بشأن غزة مختلف ونحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوروبية
18:44 | 2025-09-29
مستشفى العودة في غزة: 5 إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية منزلاً شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع
18:25 | 2025-09-29
وزير الخارجية النيوزيلندي: نرحّب بخطة الولايات المتحدة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ونحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة وتنفيذ شروط الاقتراح بالكامل
18:23 | 2025-09-29
الخارجية السورية تعتذر لمصر عمّا بدر من إساءة خلال مظاهرات في دمشق: لا تعكس مشاعر السوريين ونأسف لاستغلال الحدث
18:19 | 2025-09-29
الرئيس ترامب يريد السلام ليس في غزة فقط وإنما في جميع المناطق الأخرى
18:17 | 2025-09-29
طيران الاحتلال يشنّ غارة محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
