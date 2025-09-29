Advertisement

أخبار عاجلة

حركة الجهاد الإسلامي: إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب

Lebanon 24
29-09-2025 | 16:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسليم السلاح الفلسطين: التركيز سيكون على "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
lebanon 24
30/09/2025 02:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهاد الإسلامي: قوى المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ستواصل مواجهة الاحتلال ولن تخضع للابتزاز والضغط العسكري
lebanon 24
30/09/2025 02:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: حان الوقت لأن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وعقوبات على الصين وروسيا
lebanon 24
30/09/2025 02:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: نشر الولايات المتحدة سفن حربية قبالة سواحلنا محاولة غير شرعية لتغيير النظام
lebanon 24
30/09/2025 02:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:23 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-09-29
18:44 | 2025-09-29
18:25 | 2025-09-29
18:23 | 2025-09-29
18:19 | 2025-09-29
18:17 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24