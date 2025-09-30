Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الهندي: نرحب بإعلان الرئيس ترامب عن خطة لإنهاء الصراع في غزة من خلال مبادرة تحقق السلام والأمن والتنمية للفلسطينيين والإسرائيليين

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بجهود ترمب لإنهاء الحرب ونثق بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام
lebanon 24
30/09/2025 11:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة وندعو حماس إلى الموافقة عليها
lebanon 24
30/09/2025 11:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة بعد قرابة عامين من الصراع وخسائر فادحة في أرواح المدنيين
lebanon 24
30/09/2025 11:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أرحّب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن
lebanon 24
30/09/2025 11:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:04 | 2025-09-30
04:03 | 2025-09-30
04:03 | 2025-09-30
04:03 | 2025-09-30
04:00 | 2025-09-30
03:58 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24