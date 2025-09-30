Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:07
حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية-بيروت وكثيفة على طريق عام الغبيري- برج البراجنة (التحكم المروري)
