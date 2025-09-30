Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك والشرطة: إحباط عملية تفجير بعبوة ناسفة ضد جنود عند محطة حافلات في عكا

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية والشاباك: أجهضنا محاولة لتنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة ضد جنود في مدينة عكا شمالي إسرائيل
lebanon 24
30/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
lebanon 24
30/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: مخطط استهداف كنيسة في ريف طرطوس كان يتمثل في تفجير عبوات ناسفة بداخلها
lebanon 24
30/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل اعتقلت 100 فلسطيني في طولكرم بعد إصابة جنديين بعبوة ناسفة (الحدث)
lebanon 24
30/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:46 | 2025-09-30
06:27 | 2025-09-30
06:26 | 2025-09-30
06:17 | 2025-09-30
06:16 | 2025-09-30
06:10 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24