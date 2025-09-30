Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين حاولا التسلل إلى موقع تابع لوحدة جفعاتي في قطاع غزة

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سانا: وحدة من الجيش السوري تصدت لمجموعة من عناصر قسد حاولت التسلل إلى نقاط الجيش في قرية تل ماعز شرق حلب
lebanon 24
30/09/2025 14:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجيّة السوريّة أدانت الهجوم الإسرائيليّ على وحدة تابعة للجيش السوريّ
lebanon 24
30/09/2025 14:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: اشتباه في تسلل مسلحين إلى مستوطنة إفرات جنوبي القدس
lebanon 24
30/09/2025 14:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية اغتيال مسؤول وحدة 1900 في "الحزب"
lebanon 24
30/09/2025 14:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:46 | 2025-09-30
06:27 | 2025-09-30
06:26 | 2025-09-30
06:17 | 2025-09-30
06:16 | 2025-09-30
06:10 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24