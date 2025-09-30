النائب هادي أبو الحسن لـmtv: نحن ضدّ تعطيل الجلسات النيابية وموقفنا واضح لناحية إلغاء المادة 12 من قانون الانتخاب بما يُتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائبًا

Lebanon 24