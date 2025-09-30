Advertisement

النائب هادي أبو الحسن لـmtv: نحن ضدّ تعطيل الجلسات النيابية وموقفنا واضح لناحية إلغاء المادة 12 من قانون الانتخاب بما يُتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائبًا

30-09-2025 | 03:57
النائب هادي أبو الحسن لـmtv: منفتحون على بحث أي قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ ولكن بعد الانتخابات النيابية
lebanon 24
30/09/2025 14:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
lebanon 24
30/09/2025 14:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: الإصلاح الوحيد الممكن والضروري اليوم هو إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة بين المقيمين والمغتربين (mtv)
lebanon 24
30/09/2025 14:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي أبو الحسن: الوقت لم يعد يسمح بإقرار قانون انتخاب جديد بالكامل والمطلوب واقعية سياسية (mtv)
lebanon 24
30/09/2025 14:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
