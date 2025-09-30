القسام: مجاهدونا ألقوا أمس عبوات فراغية داخل ناقلتي جند صهيونيتين في حي تل الهوا وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح كما فجروا دبابة "ميركافا" ورصدوا هبوط المروحيات للإخلاء

Lebanon 24