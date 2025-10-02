Advertisement

الرئيس عون وقع المرسوم الرقم 1478 تاريخ 2 تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 إلى مجلس النواب

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:29
