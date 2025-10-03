Advertisement

أخبار عاجلة

مصر: تصرفات إثيوبيا المتهورة تسببت في "فيضان مفتعل" لنهر النيل

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السودان يعلن مستوى "الخطورة القصوى" من حدوث فيضانات بمجري النيل
lebanon 24
03/10/2025 18:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدات دير سريان ونهر زوطر والقنطرة في جنوب لبنان
lebanon 24
03/10/2025 18:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
lebanon 24
03/10/2025 18:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية إثيوبيا: لجوء مصر لرأي استشاري من العدل الدولية سيحملها مسؤولية ضرر دول الحوض باستغلالها الأحادي للنيل
lebanon 24
03/10/2025 18:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2025-10-03
11:23 | 2025-10-03
11:21 | 2025-10-03
11:20 | 2025-10-03
11:17 | 2025-10-03
11:16 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24