Advertisement

أخبار عاجلة

"حماس" أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من بنود خطته لغزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
03-10-2025 | 15:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
lebanon 24
04/10/2025 02:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيرد على قبول حركة حماس على خطته
lebanon 24
04/10/2025 02:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: ندين ما أثير بوسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" وطالبنا بإيضاحات
lebanon 24
04/10/2025 02:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يتوقع موافقة نتنياهو وحماس على خطته بشأن غزة
lebanon 24
04/10/2025 02:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:21 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:20 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:21 | 2025-10-03
19:20 | 2025-10-03
19:05 | 2025-10-03
19:04 | 2025-10-03
19:02 | 2025-10-03
19:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24