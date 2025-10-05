Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: مناقشات إيجابية للغاية جرت مع حماس ودول في العالم خلال نهاية الأسبوع لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
05-10-2025 | 18:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: نحن في مفاوضات عميقة للغاية مع حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن
lebanon 24
06/10/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: استعداد حماس لإطلاق سراح الرهائن وتسليم السلطة للجنة مستقلة خطوة إيجابية لوقف إطلاق النار
lebanon 24
06/10/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: السيطرة على غزة لن تساهم في إنهاء الصراع أو إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
06/10/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية السويد: نرحب بشدة بإعلان حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة
lebanon 24
06/10/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:44 | 2025-10-05
18:31 | 2025-10-05
18:25 | 2025-10-05
18:21 | 2025-10-05
18:06 | 2025-10-05
18:05 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24