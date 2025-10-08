Advertisement

أخبار عاجلة

تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بلدات الكفور وتول وحاروف وجبشيت وزبدين (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
08-10-2025 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بلدتي الخرطوم والغسانية على مستوى منخفض (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
08/10/2025 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مسيّرة إسرائيلية فوق بلدات السكسكية والصرفند وانصارية وعدلون على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
08/10/2025 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مسيّر على علو منخفض جدا وبشكل متواصل فوق بلدات الغسانية وكوثرية السياد والخرطوم (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
08/10/2025 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق الزرارية بريقع والجوار في الزهراني (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
08/10/2025 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2025-10-08
04:39 | 2025-10-08
04:37 | 2025-10-08
04:23 | 2025-10-08
04:22 | 2025-10-08
04:21 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24