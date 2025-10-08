25
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: بعض طواقمنا تعرضت للاعتداء المباشر وفقدنا 7 منهم
08-10-2025
04:18
مواضيع ذات صلة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الكوادر الطبية في مدينة غزة تعمل في ظروف قاسية وبموارد محدودة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الكوادر الطبية في مدينة غزة تعمل في ظروف قاسية وبموارد محدودة
المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة: سكان غزة ليست لديهم القدرة على شراء الغذاء إن توفر في القطاع (الجزيرة)
المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة: سكان غزة ليست لديهم القدرة على شراء الغذاء إن توفر في القطاع (الجزيرة)
الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات السورية لسكاي نيوز عربية: لم يكن من الممكن إجراء انتخابات مباشرة
الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات السورية لسكاي نيوز عربية: لم يكن من الممكن إجراء انتخابات مباشرة
قد يعجبك أيضاً
يديعوت أحرونوت: تحضيرات في إسرائيل لاحتمال زيارة ترامب في حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
يديعوت أحرونوت: تحضيرات في إسرائيل لاحتمال زيارة ترامب في حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
07:33 | 2025-10-08
مصدر دبلوماسي فرنسي: اجتماع وزاري أوروبي عربي في باريس غدا لدعم مفاوضات غزة
مصدر دبلوماسي فرنسي: اجتماع وزاري أوروبي عربي في باريس غدا لدعم مفاوضات غزة
07:32 | 2025-10-08
اجتماع الآن بشرم الشيخ بين ويتكوف وكوشنر وديرمر ورئيسي المخابرات المصرية والتركية ووزير الخارجيه القطري (الحدث)
اجتماع الآن بشرم الشيخ بين ويتكوف وكوشنر وديرمر ورئيسي المخابرات المصرية والتركية ووزير الخارجيه القطري (الحدث)
07:28 | 2025-10-08
وكالة الأنباء الأردنية: محكمة أمن الدولة تقضي بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور على 6 متهمين فيما تعرف بقضيتي التجنيد والتدريب
وكالة الأنباء الأردنية: محكمة أمن الدولة تقضي بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور على 6 متهمين فيما تعرف بقضيتي التجنيد والتدريب
07:18 | 2025-10-08
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين
07:17 | 2025-10-08
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07:33 | 2025-10-08
يديعوت أحرونوت: تحضيرات في إسرائيل لاحتمال زيارة ترامب في حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
07:32 | 2025-10-08
مصدر دبلوماسي فرنسي: اجتماع وزاري أوروبي عربي في باريس غدا لدعم مفاوضات غزة
07:28 | 2025-10-08
اجتماع الآن بشرم الشيخ بين ويتكوف وكوشنر وديرمر ورئيسي المخابرات المصرية والتركية ووزير الخارجيه القطري (الحدث)
07:18 | 2025-10-08
وكالة الأنباء الأردنية: محكمة أمن الدولة تقضي بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور على 6 متهمين فيما تعرف بقضيتي التجنيد والتدريب
07:17 | 2025-10-08
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين
07:08 | 2025-10-08
القضاء الأردني: إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية تصنيع مسيّرات
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
