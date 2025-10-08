Advertisement

أخبار عاجلة

قيادي في حماس لفرانس برس: "تفاؤل" يهيمن على المحادثات بشأن غزة

Lebanon 24
08-10-2025 | 04:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية
lebanon 24
08/10/2025 14:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فرانس برس: تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا
lebanon 24
08/10/2025 14:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في "حماس": من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات
lebanon 24
08/10/2025 14:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حماس"
lebanon 24
08/10/2025 14:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2025-10-08
07:32 | 2025-10-08
07:28 | 2025-10-08
07:18 | 2025-10-08
07:17 | 2025-10-08
07:08 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24