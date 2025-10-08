Advertisement

الرئيس المصري: أدعو الرئيس ترامب إلى زيارة مصر لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار حال التوصل إليه

08-10-2025 | 04:52
