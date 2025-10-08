25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين
Lebanon 24
08-10-2025
|
07:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار وعلى طريق الاوزاعي المسلك الغربي
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار وعلى طريق الاوزاعي المسلك الغربي
08/10/2025 17:12:49
08/10/2025 17:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
08/10/2025 17:12:49
08/10/2025 17:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على شارع مار الياس بيروت وعلى طريق المطار القديمة وعلى المشرفية - الغبيري - السفارة الكويتية وعلى أوتوستراد الجناح باتجاه الأوزاعي
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على شارع مار الياس بيروت وعلى طريق المطار القديمة وعلى المشرفية - الغبيري - السفارة الكويتية وعلى أوتوستراد الجناح باتجاه الأوزاعي
08/10/2025 17:12:49
08/10/2025 17:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستابراڤا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستابراڤا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
08/10/2025 17:12:49
08/10/2025 17:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إسرائيلي: نسعى لتعديل خريطة الانسحاب في المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: نسعى لتعديل خريطة الانسحاب في المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
09:59 | 2025-10-08
08/10/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
09:58 | 2025-10-08
08/10/2025 09:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: نقترب وبحذر من إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: نقترب وبحذر من إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
09:55 | 2025-10-08
08/10/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولا إلى الزلقا
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولا إلى الزلقا
09:49 | 2025-10-08
08/10/2025 09:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: نريد أن ننقذ منطقتنا سريعا من هذا الظلم عبر دعم فعال لجهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب
Lebanon 24
أردوغان: نريد أن ننقذ منطقتنا سريعا من هذا الظلم عبر دعم فعال لجهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب
09:47 | 2025-10-08
08/10/2025 09:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
16:06 | 2025-10-07
07/10/2025 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:59 | 2025-10-08
مسؤول إسرائيلي: نسعى لتعديل خريطة الانسحاب في المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
09:58 | 2025-10-08
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
09:55 | 2025-10-08
مسؤول إسرائيلي: نقترب وبحذر من إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
09:49 | 2025-10-08
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولا إلى الزلقا
09:47 | 2025-10-08
أردوغان: نريد أن ننقذ منطقتنا سريعا من هذا الظلم عبر دعم فعال لجهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب
09:18 | 2025-10-08
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين جنوب نابلس (الجزيرة)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 17:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 17:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 17:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24