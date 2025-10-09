Advertisement

أخبار عاجلة

ائب الرئيس الفلسطيني لسكاي نيوز عربية: يجب إقامة نظام إداري وقانوني موحد يرسخ مفهوم الدولة الفلسطينية والمؤسسات الواحدة

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: فريق ثان من حماس يتفاوض مع السلطة الفلسطينية لتسليم إدارة القطاع للجنة إدارية تتبع للحكومة الفلسطينية
lebanon 24
09/10/2025 11:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء مالطا: نؤيد نهج السلطة الفلسطينية الخاص بدولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد
lebanon 24
09/10/2025 11:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: بعض قادة حماس اعتبروا خطة ترامب "بمثابة إعلان هزيمة"
lebanon 24
09/10/2025 11:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نفذت وعدي بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية بعضها من رؤساء أميركيين
lebanon 24
09/10/2025 11:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:26 | 2025-10-09
04:25 | 2025-10-09
04:14 | 2025-10-09
04:10 | 2025-10-09
04:06 | 2025-10-09
03:53 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24