مصدر في مستشفى المعمداني: مصابون بإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على فلسطينيين بمدرسة اليرموك غرب مدينة غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:48
