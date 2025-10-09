Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم وسيتمّ الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:10
مواضيع ذات صلة
ماكرون: أرحّب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن
lebanon 24
09/10/2025 22:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: الإفراج عن الرهائن ينهي حرب غزة
lebanon 24
09/10/2025 22:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يمكننا التوصل لصفقة في أوكرانيا ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار
lebanon 24
09/10/2025 22:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: علينا إنهاء الحرب فورا في غزة وبناء السلام وإعادة جميع الرهائن والجثث إلى أسرهم
lebanon 24
09/10/2025 22:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
