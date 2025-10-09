Advertisement

أخبار عاجلة

مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ: محتمل أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح بين 0.3 و1 متر فوق مستوى المد إلى بعض سواحل إندونيسيا وبالاو بعد زلزال الفلبين

Lebanon 24
09-10-2025 | 22:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نظام التحذير من التسونامي في الولايات المتحدة: خطر تسونامي بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب الفلبين
lebanon 24
10/10/2025 08:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أميركية: لا تهديدات بتسونامي بعد زلزال ضرب سواحل شرق روسيا
lebanon 24
10/10/2025 08:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نظام التحذير الأميركي: من المحتمل حدوث موجات تسونامي قبالة سواحل تشيلي جراء الزلزال في "ممر دريك"
lebanon 24
10/10/2025 08:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل جزيرة جاوة في إندونيسيا (العربية)
lebanon 24
10/10/2025 08:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:15 | 2025-10-10
00:59 | 2025-10-10
00:56 | 2025-10-10
00:50 | 2025-10-10
00:17 | 2025-10-10
23:59 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24