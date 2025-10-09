مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ: محتمل أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح بين 0.3 و1 متر فوق مستوى المد إلى بعض سواحل إندونيسيا وبالاو بعد زلزال الفلبين

Lebanon 24