هيئة البث الإسرائيلية: وفق الاتفاق يتعيّن على حماس الإفراج عن الرهائن بحلول يوم الاثنين عند الساعة 12 ظهرًا

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:13
مواضيع ذات صلة
حماس توافق على الإفراج عن جميع الرهائن وفق صيغة التبادل بمقترح ترامب
lebanon 24
10/10/2025 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلام اسرائيلي: استعدادات في إسرائيل لبدء الإفراج الفعلي عن الرهائن بعد 72 ساعة من التوقيع على الاتفاق وفق خطة ترامب
lebanon 24
10/10/2025 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تم رفض الالتماسات المقدمة ضد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار الاتفاق
lebanon 24
10/10/2025 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الوسطاء القطريون يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة والبدء في إطلاق الرهائن الأسبوع المقبل
lebanon 24
10/10/2025 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
