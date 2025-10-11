26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
"لبنان 24": عمليات البحث تتواصل عن مفقودين اثنين يرجح انهما من عمال المعارض التي استهدفها العدوان الجوي الاسرائيلي في المصيلح
Lebanon 24
11-10-2025
|
00:02
"لبنان 24": سيتم بعد قليل تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات
Lebanon 24
"لبنان 24": سيتم بعد قليل تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات
11/10/2025 13:29:12
11/10/2025 13:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط من موقع الرادار باتّجاه أطراف بلدة شبعا
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط من موقع الرادار باتّجاه أطراف بلدة شبعا
11/10/2025 13:29:12
11/10/2025 13:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": جيش العدو الاسرائيلي قام بعملية تفجير عند اطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": جيش العدو الاسرائيلي قام بعملية تفجير عند اطراف بلدة عيترون
11/10/2025 13:29:12
11/10/2025 13:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يزور برفقة النائب علي قبيسي مكان الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح
Lebanon 24
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يزور برفقة النائب علي قبيسي مكان الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح
11/10/2025 13:29:12
11/10/2025 13:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: الشاحنات تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء ووقود وغاز للطهي، كما يُسمح بإدخال معدات لإصلاح البنية التحتية المتضررة
Lebanon 24
رويترز: الشاحنات تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء ووقود وغاز للطهي، كما يُسمح بإدخال معدات لإصلاح البنية التحتية المتضررة
06:21 | 2025-10-11
11/10/2025 06:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنات المساعدات تتحرك عبر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
Lebanon 24
شاحنات المساعدات تتحرك عبر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
06:19 | 2025-10-11
11/10/2025 06:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
06:17 | 2025-10-11
11/10/2025 06:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت حتى الدورة
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت حتى الدورة
06:10 | 2025-10-11
11/10/2025 06:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشال 160 جثة من تحت الركام في غزة مع استمرار الهدنة (الحدث)
Lebanon 24
انتشال 160 جثة من تحت الركام في غزة مع استمرار الهدنة (الحدث)
06:09 | 2025-10-11
11/10/2025 06:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
09:00 | 2025-10-10
10/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
06:21 | 2025-10-11
رويترز: الشاحنات تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء ووقود وغاز للطهي، كما يُسمح بإدخال معدات لإصلاح البنية التحتية المتضررة
06:19 | 2025-10-11
شاحنات المساعدات تتحرك عبر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
06:17 | 2025-10-11
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
06:10 | 2025-10-11
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت حتى الدورة
06:09 | 2025-10-11
انتشال 160 جثة من تحت الركام في غزة مع استمرار الهدنة (الحدث)
05:59 | 2025-10-11
رسامني: ما حصل مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 13:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 13:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 13:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
