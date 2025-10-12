Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: جلسات أمنية عقدت لتأمين الرهائن

Lebanon 24
12-10-2025 | 01:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس تعمل حاليا على تجميع الرهائن في مكان واحد
lebanon 24
12/10/2025 09:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي
lebanon 24
12/10/2025 09:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى
lebanon 24
12/10/2025 09:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرين من حركة "حماس" في قطاع غزة
lebanon 24
12/10/2025 09:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:36 | 2025-10-12
02:14 | 2025-10-12
02:09 | 2025-10-12
01:57 | 2025-10-12
01:44 | 2025-10-12
01:39 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24