أخبار عاجلة
زيلينسكي: أنتظر من ترامب ردا على طلب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
Lebanon 24
12-10-2025
|
11:16
photos
