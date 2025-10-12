Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": مسيّرة اسرائيلية تحلق فوق عدلون جنوب لبنان وتبث عبارات تحريضية على حزب الله

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:35
