Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية مصر للعربية: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران: المفاوضات مع الأميركيين وصلت لطريق مسدود تماما
lebanon 24
13/10/2025 00:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: باب التفاوض مفتوح مع إيران رغم دخول العقوبات حيز التنفيذ
lebanon 24
13/10/2025 00:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: تأكيد على أهمية أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي
lebanon 24
13/10/2025 00:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر للعربية: نبقى على أتم استعداد للدفاع عن مصالحنا المائية
lebanon 24
13/10/2025 00:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:22 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:20 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:22 | 2025-10-12
17:20 | 2025-10-12
17:17 | 2025-10-12
17:15 | 2025-10-12
17:00 | 2025-10-12
16:55 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24