أخبار عاجلة

مصادر أمنية إسرائيلية: الجيش يستعدّ لنقل وإعادة المُحتجزين في إطار تنفيذ الاتفاق

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:32
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: يجب ضمان تنفيذ الاتفاق كاملا وصولا لسلام ينهي معاناة الفلسطينيين والمحتجزين
lebanon 24
13/10/2025 10:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرق اللجنة العاملة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستعمل على تنفيذ الاتفاق من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والمحتجزين
lebanon 24
13/10/2025 10:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يستخدمون ميناء الحديدة لنقل وسائل قتالية من إيران تُستعمل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل
lebanon 24
13/10/2025 10:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يعمق إلحاق الضرر بحماس بهدف إسقاط حكمها وتهيئة الظروف لعودة المحتجزين
lebanon 24
13/10/2025 10:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
