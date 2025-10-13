Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو للرهائن: ننتظر عودتكم

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن
lebanon 24
13/10/2025 10:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا جهود إطلاق سراح الرهائن وعودة السلطة الفلسطينية لغزة
lebanon 24
13/10/2025 10:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها
lebanon 24
13/10/2025 10:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: دعم إسرائيل يعني دعم اتفاق عودة الرهائن وإنهاء الحرب
lebanon 24
13/10/2025 10:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:39 | 2025-10-13
03:36 | 2025-10-13
03:35 | 2025-10-13
03:33 | 2025-10-13
03:33 | 2025-10-13
03:32 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24