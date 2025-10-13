24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يؤكد أن عملية الإفراج عن الرهائن قد بدأت
Lebanon 24
13-10-2025
|
01:05
