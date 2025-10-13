الرئاسة المصرية تعلن أن السيسي قرر منح قلادة النيل أرفع وسام مصري للرئيس الأميركي دونالد ترامب "تقديرًا لإسهاماته في دعم جهود السلام ودوره المحوري في وقف حرب غزة"

