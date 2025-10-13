Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة المصرية تعلن أن السيسي قرر منح قلادة النيل أرفع وسام مصري للرئيس الأميركي دونالد ترامب "تقديرًا لإسهاماته في دعم جهود السلام ودوره المحوري في وقف حرب غزة"

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام.. السيسي يمنح ترامب أرفع درجة تكريم مصرية
lebanon 24
13/10/2025 10:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية تعلن عن قمة في شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب ومشاركة دولية
lebanon 24
13/10/2025 10:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي أكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة
lebanon 24
13/10/2025 10:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكدا رفض إعادة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
13/10/2025 10:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:41 | 2025-10-13
03:39 | 2025-10-13
03:36 | 2025-10-13
03:35 | 2025-10-13
03:33 | 2025-10-13
03:33 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24