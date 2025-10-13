Advertisement

ماكرون: جمعنا وزراء الدول العربية والأوربية والدول الحليفة من أجل التأكد أن هناك إطار حكم يسمح للفلسطينيين بالمشاركة في إدارة حكم غزة

Lebanon 24
13-10-2025 | 03:31
