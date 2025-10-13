Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو: الحرب انتهت

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أوروبيين: إذا كان نتنياهو وحكومته يسعون لضم الضفة الغربية فسيتحملون العواقب
lebanon 24
13/10/2025 13:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: محادثات نتنياهو وترامب بعد هجوم قطر كانت جيدة والتنسيق وثيق
lebanon 24
13/10/2025 13:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: نتنياهو وترامب تحدثا هاتفيا مرتين بعد هجوم قطر
lebanon 24
13/10/2025 13:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن تسجيل مسرب لرئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق: نتنياهو جبان وفشل في الاختبار
lebanon 24
13/10/2025 13:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:46 | 2025-10-13
06:36 | 2025-10-13
06:32 | 2025-10-13
06:31 | 2025-10-13
06:29 | 2025-10-13
06:27 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24