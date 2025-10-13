Advertisement

أخبار عاجلة

موكب ترامب يصل إلى مطار بن غوريون للمغادرة إلى شرم الشيخ

Lebanon 24
13-10-2025 | 09:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يستعدّ لمغادر واشنطن لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ
lebanon 24
13/10/2025 19:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام
lebanon 24
13/10/2025 19:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد للهبوط في مطار بن غوريون في إسرائيل
lebanon 24
13/10/2025 19:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو وويتكوف وكوشنر في مطار بن غوريون لاستقبال ترامب
lebanon 24
13/10/2025 19:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:57 | 2025-10-13
11:45 | 2025-10-13
11:41 | 2025-10-13
11:36 | 2025-10-13
11:25 | 2025-10-13
11:24 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24