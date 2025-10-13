24
أخبار عاجلة
ترامب لفوكس نيوز: العالم كله متحمس وهذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:35
photos
ترامب لفوكس نيوز: أخبرت نتنياهو بأن إسرائيل لا تستطيع محاربة العالم وهو يدرك ذلك جيدا
Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: أخبرت نتنياهو بأن إسرائيل لا تستطيع محاربة العالم وهو يدرك ذلك جيدا
13/10/2025 19:12:34
13/10/2025 19:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل البحريني: اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة هو يوم للسلام في الشرق الأوسط والعالم
Lebanon 24
العاهل البحريني: اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة هو يوم للسلام في الشرق الأوسط والعالم
13/10/2025 19:12:34
13/10/2025 19:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد وحان الوقت للسلام والازدهار للمنطقة بأكملها
Lebanon 24
ترامب: هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد وحان الوقت للسلام والازدهار للمنطقة بأكملها
13/10/2025 19:12:34
13/10/2025 19:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب أكد أن صفقة غزة ستجلب سلاما واسعا للشرق الأوسط
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب أكد أن صفقة غزة ستجلب سلاما واسعا للشرق الأوسط
13/10/2025 19:12:34
13/10/2025 19:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: تحرير الأسرى محطة مهمة في مسار متواصل حتى إنجاز التحرير الشامل للأرض والمقدسات
Lebanon 24
حماس: تحرير الأسرى محطة مهمة في مسار متواصل حتى إنجاز التحرير الشامل للأرض والمقدسات
11:57 | 2025-10-13
13/10/2025 11:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: لم يعد لدى إيران برنامج نووي وتم تدميره بالكامل
Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: لم يعد لدى إيران برنامج نووي وتم تدميره بالكامل
11:45 | 2025-10-13
13/10/2025 11:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ترامب يصافح قادة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
الرئيس ترامب يصافح قادة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
11:41 | 2025-10-13
13/10/2025 11:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت
11:36 | 2025-10-13
13/10/2025 11:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: إسرائيل أفرجت اليوم عن 1968 معتقلاً فلسطينيا مقابل 20 رهينة أُطلق سراحهم أحياء من قبل حماس
Lebanon 24
أ.ف.ب: إسرائيل أفرجت اليوم عن 1968 معتقلاً فلسطينيا مقابل 20 رهينة أُطلق سراحهم أحياء من قبل حماس
11:25 | 2025-10-13
13/10/2025 11:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
16:00 | 2025-10-12
12/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
11:57 | 2025-10-13
حماس: تحرير الأسرى محطة مهمة في مسار متواصل حتى إنجاز التحرير الشامل للأرض والمقدسات
11:45 | 2025-10-13
ترامب لفوكس نيوز: لم يعد لدى إيران برنامج نووي وتم تدميره بالكامل
11:41 | 2025-10-13
الرئيس ترامب يصافح قادة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
11:36 | 2025-10-13
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت
11:25 | 2025-10-13
أ.ف.ب: إسرائيل أفرجت اليوم عن 1968 معتقلاً فلسطينيا مقابل 20 رهينة أُطلق سراحهم أحياء من قبل حماس
11:24 | 2025-10-13
ترامب لفوكس نيوز: قطر والسعودية والإمارات كانت عظيمة إلى جانب الأردن ومصر
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 19:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 19:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 19:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
