الناتو: سنسقط أي طائرة ستدخل مجالنا الجوي حال تشكيلها أي خطر

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:57
رويترز عن الجيش البولندي: أسقطنا بعض الطائرات بدون طيار التي دخلت مجالنا الجوي
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
وزير الدفاع السويدي: سنسقط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجالنا الجوي
الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي إثر انتهاك روسيا غير المسبوق للمجال الجوي لحلف الناتو
