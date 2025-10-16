Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"لبنان24": الانتخابات النيابية قائمة في موعدها وملتزمون بالمهل الدستورية لإجرائها

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها
lebanon 24
16/10/2025 14:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026
lebanon 24
16/10/2025 14:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار 2026
lebanon 24
16/10/2025 14:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: نؤكد أنَّ الوزارة مُلتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها أي في أيَّار 2026 وعلى أساس الالتزام بالقانون الساري المفعول
lebanon 24
16/10/2025 14:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:26 | 2025-10-16
07:20 | 2025-10-16
07:01 | 2025-10-16
06:57 | 2025-10-16
06:49 | 2025-10-16
06:47 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24