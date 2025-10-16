Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 6 جرحى في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: استهداف العدوّ لبلدة شبعا جنوب لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد
lebanon 24
16/10/2025 23:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد وثلاثة جرحى في حصيلة أولية للغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا
lebanon 24
16/10/2025 23:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان و4 جرحى بينهم نساء في حصيلة أولية للغارات الاسرائيلية فجر اليوم على منطقة المصيلح
lebanon 24
16/10/2025 23:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية تابعة لأنصار الله: قتيلان و48 مصابًا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على صنعاء
lebanon 24
16/10/2025 23:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2025-10-16
16:32 | 2025-10-16
16:22 | 2025-10-16
16:12 | 2025-10-16
16:05 | 2025-10-16
16:02 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24