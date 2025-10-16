المتحدث باسم حماس حازم قاسم: العالم يتباكى على جثامين عدد من جنود الاحتلال ويتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من شهدائنا تحت الأنقاض أو التي منع الاحتلال دفنها ونهشتها الكلاب

Lebanon 24