21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مدير مكتب الرئيس الأوكراني لأكسيوس: ترامب وزيلنسكي سيبحثان قضايا حساسة للغاية لا يمكن معالجتها إلا وجهاً لوجه
Lebanon 24
16-10-2025
|
17:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: زيلنسكي أكّد لترامب استعداده للقاء بوتين في أيّ مكان عدا روسيا وبيلاروسيا
Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: زيلنسكي أكّد لترامب استعداده للقاء بوتين في أيّ مكان عدا روسيا وبيلاروسيا
17/10/2025 06:29:35
17/10/2025 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: نرفض مقترحات تسليم الأصول الروسية المجمدة مقابل وقف إطلاق النار
Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: نرفض مقترحات تسليم الأصول الروسية المجمدة مقابل وقف إطلاق النار
17/10/2025 06:29:35
17/10/2025 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ليزا موناكو فاسدة ومنصبها في مايكروسوفت يسمح لها بالوصول لمعلومات حسّاسة للغاية
Lebanon 24
ترامب: ليزا موناكو فاسدة ومنصبها في مايكروسوفت يسمح لها بالوصول لمعلومات حسّاسة للغاية
17/10/2025 06:29:35
17/10/2025 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية يقول إن رئيس الوزراء الكندي وصل إلى كييف
Lebanon 24
مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية يقول إن رئيس الوزراء الكندي وصل إلى كييف
17/10/2025 06:29:35
17/10/2025 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ويتكوف: على حماس أن تتخلى عن سلاحها ولا مستقبل للحركة بغزة
Lebanon 24
ويتكوف: على حماس أن تتخلى عن سلاحها ولا مستقبل للحركة بغزة
23:24 | 2025-10-16
16/10/2025 11:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: واثقون من إعادة جميع جثامين الرهائن من قطاع غزة
Lebanon 24
ويتكوف: واثقون من إعادة جميع جثامين الرهائن من قطاع غزة
23:14 | 2025-10-16
16/10/2025 11:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: نجاة شخصين أو ثلاثة من غارة بطائرة مسيرة بالبحر الكاريبي ضد سفينة تهريب مخدرات
Lebanon 24
فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: نجاة شخصين أو ثلاثة من غارة بطائرة مسيرة بالبحر الكاريبي ضد سفينة تهريب مخدرات
23:11 | 2025-10-16
16/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: المرحلة الانتقالية في غزة يجب أن تشمل توفير فرص العمل والتعليم والأمل والتطلعات وليس السلاح والعنف
Lebanon 24
ويتكوف: المرحلة الانتقالية في غزة يجب أن تشمل توفير فرص العمل والتعليم والأمل والتطلعات وليس السلاح والعنف
23:08 | 2025-10-16
16/10/2025 11:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: رئيس وزراء البيرو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة ليما خلال ساعات في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق
Lebanon 24
رويترز: رئيس وزراء البيرو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة ليما خلال ساعات في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق
23:08 | 2025-10-16
16/10/2025 11:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
05:16 | 2025-10-16
16/10/2025 05:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:24 | 2025-10-16
ويتكوف: على حماس أن تتخلى عن سلاحها ولا مستقبل للحركة بغزة
23:14 | 2025-10-16
ويتكوف: واثقون من إعادة جميع جثامين الرهائن من قطاع غزة
23:11 | 2025-10-16
فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: نجاة شخصين أو ثلاثة من غارة بطائرة مسيرة بالبحر الكاريبي ضد سفينة تهريب مخدرات
23:08 | 2025-10-16
ويتكوف: المرحلة الانتقالية في غزة يجب أن تشمل توفير فرص العمل والتعليم والأمل والتطلعات وليس السلاح والعنف
23:08 | 2025-10-16
رويترز: رئيس وزراء البيرو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة ليما خلال ساعات في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق
23:06 | 2025-10-16
رويترز: اختراق أنظمة مكبرات الصوت في مطارات بكندا والولايات المتحدة للإشادة بحماس وانتقاد ترامب
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
17/10/2025 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24