نجل الرئيس البوليفي متّهم بقضية "عنف منزلي".. وهكذا علّق والده

أكدت في بيان رسمي اعتقال أرسي موسكويرا للاشتباه بارتكاب جريمة العنف الأسري أو المنزلي، وأفادت بأنه سيقدّم إفادته للنيابة المختصة خلال الساعات المقبلة.نشرت السلطات صورة للموقوف جالسًا يراجع أوراقًا تحت إشراف ضابط شرطة والنيابة جيسيكا إتشيفاريا، التي كانت قد أصدرت أمر توقيفه في 20 أيلول بمدينة شرقي البلاد.صدر أمر الاعتقال استنادًا إلى شكوى سابقة من شريكته السابقة، ادّعت فيها تعرضها لـ"عنف نفسي" و"عنف جسدي"، كما أوضح روجر ماريانا حينها.ردّ الرئيس لويس أرسي عبر منصة "إكس" مؤكدًا وجوب التحقيق في أي شكوى تطال أبناءه، بوصفهم راشدين ومسؤولين عن أفعالهم، ومشدّدًا على احترامه قوانين البلاد.سحبت المشتكية الشكوى بعد عشرة أيام لتفادي مسار جنائي، عقب "قبول الاعتذارات"، ولحماية صورتها من الظهور العلني، غير أن النيابة أكدت استمرار الإجراءات رغم السحب حتى تنفيذ التوقيف. (روسيا اليوم)