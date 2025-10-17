Advertisement

نجل الرئيس البوليفي متّهم بقضية "عنف منزلي".. وهكذا علّق والده

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:36
أعلنت النيابة العامة البوليفية، أمس الخميس، اعتقال لويس مارثيلو أرسي موسكويرا، نجل الرئيس لويس أرسي، على ذمة التحقيق في قضية عنف أسري ضد شريكته، رغم سحبها للشكوى.
أكدت النيابة في بيان رسمي اعتقال أرسي موسكويرا للاشتباه بارتكاب جريمة العنف الأسري أو المنزلي، وأفادت بأنه سيقدّم إفادته للنيابة المختصة خلال الساعات المقبلة.

نشرت السلطات صورة للموقوف جالسًا يراجع أوراقًا تحت إشراف ضابط شرطة والنيابة جيسيكا إتشيفاريا، التي كانت قد أصدرت أمر توقيفه في 20 أيلول بمدينة سانتا كروز شرقي البلاد.

صدر أمر الاعتقال استنادًا إلى شكوى سابقة من شريكته السابقة، ادّعت فيها تعرضها لـ"عنف نفسي" و"عنف جسدي"، كما أوضح النائب العام روجر ماريانا حينها.

ردّ الرئيس لويس أرسي عبر منصة "إكس" مؤكدًا وجوب التحقيق في أي شكوى تطال أبناءه، بوصفهم راشدين ومسؤولين عن أفعالهم، ومشدّدًا على احترامه قوانين البلاد.

سحبت المشتكية الشكوى بعد عشرة أيام لتفادي مسار جنائي، عقب "قبول الاعتذارات"، ولحماية صورتها من الظهور العلني، غير أن النيابة أكدت استمرار الإجراءات رغم السحب حتى تنفيذ التوقيف. (روسيا اليوم)
