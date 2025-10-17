مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: نعمل حاليا على توسيع نطاق المساعدات في غزة ويجب فتح المزيد من المعابر ودخول الوقود بشكل مستدام وحماية عمال الإغاثة

Lebanon 24