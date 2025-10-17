الجميّل : موقفنا مرتبط بمصلحة لبنان والمصلحة تقتضي بأن يعيش حالة استقرار من دون أي اعتداء عليه فإذا هذا يمر بمفاوصات مباشرة مع إسرائيل أم لا تفصيل

Lebanon 24