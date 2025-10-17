الجميّل عمّا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أي شخص لبناني ولا حكم قضائي عليه وهل ننفذ: اللائحة موضوعة في مصرف لبنان وعلى كتاب العدل الالتزام بها

Lebanon 24