أ. ف. ب عن مصدر في الوفد الأوكراني لواشنطن: زيلنسكي أطلع ترامب على خرائط أهداف محتملة يمكن ضربها في روسيا

Lebanon 24
17-10-2025 | 16:38
