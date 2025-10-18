المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم: "حماس" مستمرة في التزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بتسليمها جثة أسير "إسرائيلي" آخر أمس وستواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل

