المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم: "حماس" مستمرة في التزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بتسليمها جثة أسير "إسرائيلي" آخر أمس وستواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل

18-10-2025 | 00:54
